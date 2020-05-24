Kaymakam Koşal, polis ve jandarma ile bayramlaştı
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Kaymakam Koşal, polis ve jandarma ile bayramlaştı

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sağanak yağmur altında ve sosyal mesafeyi koruyarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve askerlerin bayramını kutladı.

Kaymakam Koşal, polis ve jandarma ile bayramlaştı
24.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:52

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, sağanak yağmur altında ve sosyal mesafeyi koruyarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığını gezerek buradaki polis ve askerlerin bayramını kutladı.

Kaymakam Koşal, bayramların, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının, kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu müstesna günler olduğunu söyledi. Koşal, "Tarihiyle, turizmiyle, doğasıyla ülkemizin ve bölgemizin güzide yeri olan Sarıkamış'ta, Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Mübarek bayramlara ulaşmamıza vesilen olan Vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum,hayatta olan gazilerimize şifalar ve sağlıklı ömürler diliyorum. Ölümcül virüs nedeniyle bu yıl maalesef buruk bir bayram kutluyoruz. İnşallah tekrar kucaklaştığımız bayramlara kavuşmak dileğiyle. Bütün İslam aleminin, ülkemizin ve Sarıkamış halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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