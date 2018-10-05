Kaymakam Koşal, Jandarma Binası İnşaatını İnceledi

Kavak Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Jandarma Komutanlığının yapımı devam eden yeni hizmet binasını inceledi.

Koşal, Samsun-Ankara karayolu Dörtyol mevkisinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Yapımı devam eden yeni hizmet binasında sona yaklaşıldığını belirten Koşal, "Yer olarak gayet güzel. Olası durumda mahalline daha erken ulaşılabilecek, asayiş ve diğer yönlerden daha iyi hizmet verilebilecek." dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının yıl sonuna doğru hizmete gireceği öğrenildi.