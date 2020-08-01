Kaymakam Koşal, Güvenlik Güçleri ile bayramlaştı
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Kaymakam Koşal, Güvenlik Güçleri ile bayramlaştı

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve yol güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Kaymakam Koşal, Güvenlik Güçleri ile bayramlaştı
01.08.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:34

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve yol güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Kaymakam Koşal, yol güvenlik kontrol noktalarındaki vatandaşlara şeker hediye etti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretlerde bulundu. Ziyarette Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, Ak Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ve MHP Sarıkamış İlçe Başkanı Yavuz Yıldırım eşlik etti.

Kaymakam Koşal ve beraberindekiler Kurban Bayramı'nın ilk günü İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit ve Gaziler Derneğini ziyaret etti. Koşal daha sonra uygulama noktalarında görev başında bulunan polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşarak tatlı ikram etti.

Uygulama noktalarında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerinin bayramlarını kutlayan Kaymakam Koşal, trafik denetimine de katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Trafik ve pandemi kurallarına uymalarını isteyen Kaymakam Koşal, araç içerisinde bulunan çocuklara çikolata ikramında bulundu.

Kaymakam Koşal, Uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm milletimizin vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor ve kutluyorum. İnşallah bu mübarek gün sağlığa, huzura, afiyete vesile olur. Bu mübarek günde vatandaşımız huzur içerisinde olsunlar, sağlıklı bir bayram geçirsinler diye ilçe genelinde tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yaklaşık 20 Polis ve 38 Jandarma ile birlikte hem asayiş yönünden gerekli denetimlerimizi sürdürüyoruz hem de trafik kontrollerini yapıyoruz" dedi. - KARS

Kaynak: İHA

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