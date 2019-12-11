Kaymakam Koşal'dan, şehit ailelerine ziyaret

11.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:53

Kars Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, şehit ailelerini ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.



Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yurtkan Öğün ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Karakurt şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.



Şehit aileleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Koşal, "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları devlete, millete ve bizlere emanet. Şehitlerimizin aileleri acılarını tamamıyla ortadan kaldırmamız mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Her zaman şehit ailelerinin yanındayız. Onların destekçisiyiz" dedi. - KARS

Kaynak: İHA