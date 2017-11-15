Kaymakam Köroğlu'dan Okul ve Köy Ziyareti

Karakeçili Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, okul ve köy ziyaretinde bulundu.



Karakeçili İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Köroğlu, okulun fiziki, personel ve eğitim durumu hakkında okul müdürü Haydar Duruakan'dan bilgi aldı.



Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Köroğlu, okulun kütüphanesinde incelemelerde bulundu.



Daha sonra Kaymakam Köroğlu, Akkoşan köyünü ziyaret etti.



Muhtar Şah İsmail Sağlam'dan köyün durumu hakkında bilgi alan Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karakeçilide kısa süre önce göreve başladığını belirterek, köylerde ve kurumları ziyaret ettiğini söyledi.



İlçe hakkında, bilgi edinmeye çalıştığını anlatan Köroğlu, "Ziyaretimize eğitim ordumuzun neferleri çocuklarımızdan başladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aldıkları ilkokul eğitimi gelecekte hayat akışları ve mesleklerini seçmeleri açısından çok önemli, bunlara en iyi şekilde eğitimlerini vermeliyiz. Akkoşan köyünü de ziyaret ettik. Köyümüz Kızılırmak kenarında tarım ve hayvancılığa elverişli bir köy. Köyden kente göçü önlemek adına köylerimizde alternatif tarım ürünlerinin ekimini denemeliyiz, hayvancılığa gerekli yatırımları yapmalıyız. Devletimiz bu konuda gerekli destek ve kaynakları sunmaktadır." diye konuştu.