Kaymakam Korkusuz, köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Sofrazlı, Çayözü, Pekmezci ve Aşağı Homurlu köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Sofrazlı, Çayözü, Pekmezci ve Aşağı Homurlu köylerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar Kaymakamı Korkusuz ve beraberindeki heyet, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Sofrazlı, Çayözü, Pekmezci ve Aşağı Homurlu köylerindeki ana aks ve bağlantı yol yapımını kontrol eden Korkusuz, köylerindeki su deposu ile diğer çalışmaları de inceledi.

Köy muhtarlarıyla da görüşerek, istek ve taleplerini de alan Korkusuz, teknik personelden yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, sorunsuz bitirilmesini istedi.

İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Tekinarslan, Akpınar İlçe Özel İdare Müdürü Menderes Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hamza Atalay da köylerdeki incelemelerde hazır bulundu.

Kaynak: AA