Kaymakam Korkusuz'dan şehit ailelerine ziyaret

Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kısa süre önce göreve başlayan Korkusuz, ilçede yaşayan şehit aileleriyle görüşerek, onların istek ve taleplerini aldı.

Ziyaretlerinde konuşan Korkusuz, "Bölünmez bütünlüğümüz ve bağımsızlığımız uğruna şehit olmuş, gazi olmuş tüm asker ve polislerimiz bizim onurumuz ve gururumuzdur. Onların aileleri ise bize emanettir. Onların ailelerinin talepleri, istekleri bizin en önemli görevimiz olmalıdır. Ziyaret ettiğimiz ailelerimizle, bundan sonra da sıkı ilişkilerde bulunmaya, kendileri için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Vatan uğruna canlarını ortaya koymuş olan şehit ve gazilerimizin aileleri için devletin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz. Şehit ve gazilerimizin bize emanet olan ailelerine sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Komutanı Sami Temiz, İlçe Emniyet Amiri Haydar Gülçimen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yüksel Atalay da hazır bulundu.

Kaynak: AA