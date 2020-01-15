Kaymakam Köleoğlu güvenlik korucularını ziyaret etti

15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:32

Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Panor Dağındaki üs bölgesinde vatan savunması yapan güvenlik korucularını ziyaret etti.

Köleoğlu, bir süre sohbet ettiği güvenlik korucularına görevlerinde başarılar diledi.

Güvenlik korucularının Tatvan-Bitlis kara yolunda vatandaşların daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak için nöbet tutuğunu belirten Köleoğlu, "Güvenlik görevinizin yanında özellikle kış mevsiminde yolda kalan vatandaşlarımıza da yardımcı olarak devletimizin şefkat elini hissettirmeyi ihmal etmeyin. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Kaynak: AA