Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi
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Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi

Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yürütülen yaz spor kursları hakkında bilgiler aldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçede yürütülen yaz spor kursları hakkında bilgiler aldı.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen basketbol, yüzme, voleybol, badminton, tenis, eskrim, cimnastik, tekvando ve futbol branşlarında aktif olarak faaliyetlere başlanarak 5-16 yaş arası gençlerin ve çocukların yer aldığı yaz spor kurslarını inceledi.

Kaymakam Mutlu Köksal, tesislerde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor Müdürü Metehan Adıgüzel'den bilgi aldı. - ADIYAMAN

Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi
Kaymakam Köksal, yaz spor kurslarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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