Kaymakam Köksal, yaralı askeri evinde ziyaret etti
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Kaymakam Köksal, yaralı askeri evinde ziyaret etti

Kaymakam Köksal, yaralı askeri evinde ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, terör örgütü PKK ile girmiş olduğu çatışmada yaralanan Kadir Işık'ı evinde ziyaret etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, terör örgütü PKK ile girmiş olduğu çatışmada yaralanan Kadir Işık'ı evinde ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Şırnak'ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan ve daha sonra gördüğü tedavi sonrası memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen Astsubay Kadir Işık'ı, Kaymakam Mutlu Köksal ziyaret etti.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Köksal'a İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Yaman eşlik etti. Yaralı Işık'a, acil şifalar dileyen Kaymakam Mutlu Köksal, Işık ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. - ADIYAMAN

Kaymakam Köksal, yaralı askeri evinde ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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