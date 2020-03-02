Kaymakam Köksal vatandaşlarla bir araya geldi
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Kaymakam Köksal vatandaşlarla bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Vatandaşla Buluşma ve Muhtarlar" toplantısı düzenledi.

02.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:44
Kaymakam Köksal vatandaşlarla bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, "Vatandaşla Buluşma ve Muhtarlar" toplantısı düzenledi.

Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında belediye başkanları, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini aldı.

Kurum amirleri yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Köksal, vatandaşların ve muhtarların talepleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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