Kaymakam Köksal'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Kaymakam Köksal, ilk olarak 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit düşen Cuma Taymur'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti.

Daha sonra ise şehit polis memuru Ümit Özet'in babası Kemal Özet ve annesi Zeliha Özet'i ziyaret eden Kaymakam Köksal devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Ziyaretler sırasında Köksal'a Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Şahin Gül, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yaman, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdür Yardımcısı Ali Usuğ eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi