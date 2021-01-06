Kaymakam Köksal'dan okumaya geçen öğrencilere ziyaret

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, okumaya geçen 1'inci sınıf öğrencilerini ziyaret ederek kırmızı kurdele taktı.

Gazi İlkokulunda gerçekleştirilen programa katılan Kaymakam Mutlu Köksal, birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek okuma ve yazmayı başarıyla söken miniklere kırmızı kurdele takıp elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Öğrenim hayatına atılan öğrencilerin birinci sınıfın ilk adımı olan okuma yazma basamağını başarıyla geçmeleri konusunda öğretmenlere, idarecilere ve öğrenci velilerine teşekkürlerini ileten Kaymakam Mutlu Köksal, öğrenim hayatları boyunca tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Düzenlenen programda Kaymakam Mutlu Köksal'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, Milli Eğitim şube müdürleri ve okul idarecileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi