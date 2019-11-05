Kaymakam Köksal'dan Belören beldesine ziyaret

05.11.2019 12:52

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Belören beldesindeki okulları ve jandarma karakolunu ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerde Köksal, okulların fiziki genel durumu ile öğrenciler hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı.

Okullarda yapılan çalışmaları yerinden takip eden Köksal, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Belören Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Köksal, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA