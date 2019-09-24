Kaymakam Köksal'dan Başkan Yıldırım'a iadeyi ziyaret

24.09.2019 11:37

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız Mutlu Köksal beye hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk. Kendileri de bugün bizlere iadeyi ziyarette bulundu. Nazik ziyaretlerinden ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Gölbaşı ilçemizde yaşayanlar olarak biz büyük bir aileyiz. Sayın kaymakamımızla beraber koordineli bir şekilde çalışarak Gölbaşı ilçemize hak ettiği hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler