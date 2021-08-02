Kaymakam Koç, vatandaşları aşı konusunda uyardı
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Kaymakam Koç, vatandaşları aşı konusunda uyardı

Kaymakam Koç, vatandaşları aşı konusunda uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Kahta Kaymakamı Abdil Koç, son günlerde tekrar artmaya başlayan korona virüs vaka sayıları sebebiyle vatandaşları aşı yaptırmaları konusunda uyardı.

Adıyaman Kahta Kaymakamı Abdil Koç, son günlerde tekrar artmaya başlayan korona virüs vaka sayıları sebebiyle vatandaşları aşı yaptırmaları konusunda uyardı.

Kahta'da son günlerde korona virüs vaka sayılarının tekrar artmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Kaymakamı Abdil Koç, aşının önemine dikkat çekerek, vatandaşları aşı yaptırmaları konusunda uyardı.

Tüm vatandaşların mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini ifade eden Kaymakam Koç, "Kahta'da vaka sayısı günlük bir seviyelerine düşmüşken şu an 10 civarında olmuş. Dikkat etmediğimiz takdirde 15-20 gün içerisinde bu tekrar zirve yapabilir. Bundan kurtulmanın tek yolu aşı yaptırmaktır. Aşıdan korkmayın. Aşı devletin kontrolünde yapılmaktadır. Uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre şu anda bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 90'ı aşı yaptırmayanlar. Geri kalan yüzde 10'luk kısım da aşı yapanlar ve bunlar da hafif şekilde normal gribe yakalanmış gibi ayakta bu hastalığı atlatmaktalar. Bu yüzden devletin bir kaymakamı olarak sizlere tavsiyem bir an evvel aşı yaptırmayanların derhal aşı yaptırmalarıdır. Çevrenizde, ailenizde aşı olamayanlar varsa onları aşı yaptırmaları konusunda uyarın. Bir de kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yasak olmasına rağmen maske takmayanlar var, tokalaşmaların ve selamlaşırken yanak yanağa öpüşmelerin tekrar başladığını görüyoruz. Sizlere tavsiyem maske takmanız ve yakın mesafeden kesinlikle kaçınmanızdır. Bu hastalığı kesinlikle hafife almayın. Bu hastalıktan kurtulmamızın tek çaresi de aşıdır. Diğer türlü ne olur, okullar tekrar kapanır, hafta sonu ve akşam kısıtlamaları tekrar başlar. Hatta tam kapanma bile olabilir. O yüzden üzerimize sorumluluğu alalım ve mutlaka aşı yaptıralım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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