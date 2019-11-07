Kaymakam Koç'tan Emniyet Amiri Bingöl'e başarı belgesi

07.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:18

Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, yaklaşık 1 yıldır ilçe Emniyet Amiri olarak görev yapan mert Bingöl'e başarı belgesi verdi.



Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği'nden 1 yıldır başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Mert Bingöl'ün tayini Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne çıktı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan Bingöl'ü Kaymakam Koç, makamında kabul etti. Koç, görev yaptığı süre zarfındaki özverili ve disiplinli çalışmalarından dolayı mert Bingöl'ün Başarı Belgesi ile taltif ettiğini belirtti.



Bingöl'ün Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nde kritik ve bir o kadar da önemli büroya terfi ettiğini ifade eden Kaymakam Abdil Koç, Bingöl'e yeni görevinde başarılar diledi.



Daha sonra bir süre İlçe Emniyet Amiri Mert Bingöl ile sohbet eden Koç, ziyaret sonrasında Bingöl'e Başarı belgesi vererek ödüllendirdi. - KARS

Kaynak: İHA