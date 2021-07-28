Kaymakam Koç, Kahta turizmini güçlendireceklerini söyledi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta turizminin son dönemlerde ivme yakaladığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta turizminin son dönemlerde ivme yakaladığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Kahta'nın tarih ve kültür turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Koç, ilçenin turizmini daha da güçlendireceklerini söyledi.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir oteli ziyaret ederek istişarelerde bulunan Kaymakam Abdil Koç, "Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Arsemia ve diğer muhtelif turizm lokasyonlarımız yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu ilgiye mukabil hem sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturmak hem de ilçe ve ülke ekonomisine çeşitli kazanımlar sağlamak için el birliği ile çalışıyoruz ve böylece turizmi daha da güçlendireceğiz. Bu münasebetle ilçe turizmine katkı sunan tüm sektör çalışanlarına şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı