Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı

Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Pirinçlik Jandarma Karakolunu ziyaret etti. Jandarmanın kuruluş gününü tebrik eden Kaymakam Koç, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının dün olduğu gibi bugün de halkın huzur ve güvenliğini sağlamakta olduğunu söyledi. Kaymakam Koç, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakarca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Jandarma Teşkilatımızın 182'nci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
10 gün sonra düğünü vardı! Kayıp şahıs, silahla vurulmuş halde bulundu
Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! 'Yan bakma' kavgasında kan aktı
Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi! "Yan bakma" kavgasında kan aktı
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğrayan kadının çenesinde kırıklar oluştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Meral Akşener Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Merih Demiral Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Koç, Jandarma Teşkilatının 182'nci yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 17:46:07. #1.16#

title