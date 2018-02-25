Kaymakam Kızıltoprak'tan İncelemeler

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ilçe genelinde incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kızıltoprak'ın Sağlık Mahallesi'nde yapımı devam eden imam hatip lisesi inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kızıltoprak'ın daha sonra Marmaracık Mahallesi'nde yapımı devam eden alt ve üst yol çalışmalarını incelediği ve çalışanlara kolaylıklar dilediği kaydedildi.

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