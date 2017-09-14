Kaymakam Kırlı, Yol Çalışmalarını Denetledi

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Saftekin Gazi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını denetledi.



Yol çalışmalarının sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten Kırlı, "Mahallelerimizde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledik. İl Özel İdaresi Şefliğinde yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldık." dedi.



Kırlı, çalışmaları belirli aralıklarla inceleyeceğini belirtti.