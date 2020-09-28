Kaymakam Kırçuval EBA Erişim Noktalarını inceledi
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Kaymakam Kırçuval EBA Erişim Noktalarını inceledi

28.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 28.09.2020 13:33
Kaymakam Kırçuval EBA Erişim Noktalarını inceledi

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, eğitim-öğretime başlayan okulları ziyaret ederek EBA erişim noktalarını inceledi.

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, eğitim-öğretime başlayan okulları ziyaret ederek EBA erişim noktalarını inceledi.

Kaymakam Sertaç Kırçuval, köy okullarındaki EBA Erişim Noktalarını inceledikten sonra köylerde bulunan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinlediler. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Kırçuval, öğrencilere her türlü desteği vereceklerini söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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