Kaymakam Kıraç, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti
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Kaymakam Kıraç, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti

Kaymakam Kıraç, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti
06.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:58

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç, Ramazan ayı nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç, Ramazan ayı nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeni ile 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Kıraç, vatandaşların hal ve hatırlarını sordu. Kıraç, ramazan paketi hediyesi ile içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajının bulunduğu 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hazırlanan kolonya ve maske paketlerini de teslim etti.

Kaymakam Kıraç, ziyaretlerinde, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Gurubu ve çalışmaları hakkında bilgiler vererek, koronavirüs ile mücadelede kapsamındaki kurallara uymaları konularında da dikkatli olmalarını istedi.

Halkapınar Kaymakamı Ömer Kıraç, yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz maske ve kolonya dağıtılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı tarafından Konya Valiliğimiz aracılıyla maske gönderilmesine başlanmış olup bundan sonra da düzenli ve haftalık olarak maske dağıtımına devam edilecektir. Öte yandan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaç taleplerinin karşılanması için kaymakamlığımızca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde görev yapan arkadaşlarımız hafta boyu çalışmalarına sorunsuz ve ivedi bir şekilde çalışmalarına devam etmektedirler.'" dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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