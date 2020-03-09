Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri
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Mehmet Gökçe, Deniz Kılınç, Yalıhüyük, Güncel

Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünü ziyaret etti.

09.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:04
Kaymakam Kılınç'ın kurum ziyaretleri

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gökçe tarafından karşılanan Kılınç, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çalışmaları ve kursları hakkında bilgi aldı.


Kurs merkezlerini, derslikleri inceleyen Kaymakam Kılınç, ziyarette, "Başarılı olmanın yolları azim becerisi, yaşanılan başarısızlıklardan yılmadan hatta bu başarısızlıkları etkin şekilde kullanarak ulaşılmak istenen hedefe doğru gidebilme becerisidir." dedi.

Kılınç, çalışmalarından dolayı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA

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