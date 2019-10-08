Kaymakam Kılınç elma hasatı yapan işçilerle buluştu
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ilçede elma hasatı yapan tarım işçilerini ziyaret etti.
Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ilçede elma hasatı yapan tarım işçilerini ziyaret etti.
3 bin dekar alanda yapılan elma üretimiyle bölgede adından söz ettiren ilçede elma hasatına başlandı.
Hasat yapan işçilerle buluşan Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer üreticilerle birlikte elma topladı, kendilerine bol kazanç diledi.
Kaymakam Kılınç ayrıca ilçede bulunan soğuk hava deposunda da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.