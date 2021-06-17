Kaymakam Kemal Bey, şehit edilişinin 102. yıldönümünde anıldı

17 Haziran 1919 tarihinde şehit edilen Kaymakam Kemal Bey adına, şehit edilişinin 102. yılında Menemen Belediyesi ve Menemen Liseliler Derneği işbirliğinde anma programı düzenlendi.

Kurtuluş mücadelesi kahramanlarının rahmet, minnet ve şükranla anıldığı programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kaymakam Kemal Bey'lerin oluşturdukları kıvılcımlar bir başka Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleri ile büyük bir yangına dönüşmüş ve sonuçta Menemen de 9 Eylül 1922 tarihinden Yunanlıların işgalinden kurtulmuştur" dedi.

Şehit Kaymakam Kemal Bey Anıtı önünde düzenlenen anma programına Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, eski dönem belediye başkanlarının torunları ve vatandaşlar katıldı.

Menemen Belediyesi karşısındaki Kaymakam Kemal Bey Anıtı önünde gerçekleşen anma programı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen Liseliler Derneği Başkanı Özcan Güleç anıta çelenk sundu.

Menemen Liseliler Derneği (MELDER) Başkanı Özcan Güleç yaptığı açılış konuşmasında, "Biz buraya vatanını,namusunu, şerefini canından daha çok seven Menemenimizin kahramanı Şehit Kaymakam Kemal Bey'i anmak için toplandık. Yıllardır burada toplanarak Şehit Kaymakam Kemal Bey'in ruhunu şad ediyoruz. Bize her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"YAKLAŞIK 2 BİN MENEMENLİ KATLEDİLDİ"

Araştırmacı, gazeteci, yazar Oktay Özengin konuşmasında, 1. Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyetimizin ilanına kadar olan süreçte, İzmir'de yaşanan kurtuluş mücadelesini anlattı. Resmi kayıtlar 929 Menemenli'nin şehit olduğunu belirtse de gerçekte işgal yıllarında 2 bin kadar Menemenli'nin katledildiğine dikkat çekerek; "Menemen işgalinin sancıları uzun yıllar sürmüştür. Başta Menemen Kaymakamı Kemal Bey olmak üzere tüm Menemenli hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Ardından kürsüye gelen Menemen Muharip Gaziler Derneği Başkanı Gazi Emekli Astsubay İbrahim Koşik; "21 Mayıs 1919'da Menemen işgal edilir ve Kaymakam Kemal Bey bu tarihten sadece 28 gün sonra Yunan askerlerinin Menemen'de yaptığı katliamda şehit düşer. Kaymakam Kemal Bey'in adı Menemen'de açılan bir okula ve bir köye verilmiştir. Ayrıca Belediyemiz önünde anıtı dikilmiştir. Şehit kahramanız Kemal Bey ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

PEHLİVAN: "RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise yaptığı konuşmada; "Menemen'de yaşanan katliamı önlemeye çalışırken can verenlerden biri de Menemen Kaymakamı Kemal Bey'dir. Kalbi vatan sevgisi ile çarpan ve savaş yıllarında Menemen için büyük yararlar gösteren Kaymakam Kemal Bey'i ve onunla birlikte şehit düşen tüm hemşehrilerimizi anmak boynumuzun borcudur.

Kaymakam Kemal Bey, Menemen'de direnişin ilk fitilini ateşleyen Milli Mücadele kahramanlarından biridir. İşgal haberini daha önceden alan Kemal Bey, 'Ben bu milletin Kaymakamıyım. Can korkusuyla makamımı terk edemem. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim' diyerek Menemen'in Milli Mücadele kahramanlarından olduğunu göstermiştir. Ona ve şehitlerimize ne kadar dua etsek az kalır" dedi.

Menemen'de Kuvay-i Milliye hareketinin ilk adımlarını da atan Kaymakam Kemal Bey´i ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Pehlivan, "Kaymakam Kemal Bey'lerin oluşturdukları kıvılcımlar bir başka Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleri ile büyük bir yangına dönüşmüş ve sonuçta Menemen de 9 Eylül 1922 tarihinde Yunanlıların işgalinden kurtulmuştur. Onun için bu topraklar varsa, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük özverileri, vatan sevgileri sayesindedir. Menemen'de Kuvay-i Milliye hareketinin ilk adımlarını atan Kaymakamımız Kemal Bey'i ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mekanları Cennet olsun" diye konuştu.

KAYMAKAM YILMAZ: "MENEMEN'DE GÖREV YAPMANIN ONURUNU YAŞIYORUM"

Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz ise konuşmasında; "Kaymakam Kemal Bey yaklaşık 2 yıl Menemen'de kaymakamlık icra etmiş. Ondan tam 102 yıl sonra meslektaşı olarak aynı ilçede görev ifa etmenin şerefini, onurunu ve bu gün sizlerin önünde onu anmanın mutluluğunu ve onurunu en yüksek seviyede taşıdığımı ifade etmek isterim. Allah kendisine rahmet eylesin. Tüm şühedaya rahmet eylesin. Bu cennet toprakları bize vatan olarak bıraktıkları için onları şükranla anıyorum" dedi.

Törenin ardından Menemen İlçe Müftülüğü'nde görevli din görevlisi Ahmet Bayındır, şehitlerimiz için dua okudu. Ardından katılımcılar araştırmacı, gazeteci, yazar Oktay Özengin´in hazırladığı, işgal yıllarında Menemen'i anlatan Menemen tarihi fotoğraf sergisini büyük bir ilgi ile inceledi.

Kaynak: Bültenler