Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi - Haberler
Baki Demirbaş, Zabıta, Çubuk, Güncel

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi

Pazar yerine gelen vatandaşlar Zabıta tarafından duvara asılan dezenfektan Pazar yerinin dezenfeksiyonunun yapılması Pazar stantlarında oluşturulan güvenlik bantları Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın zabıta müdürü Ünal Ayten'den yapılan çalışmalar ile ilgili...

02.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:45
Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi

Pazar yerine gelen vatandaşlar

Zabıta tarafından duvara asılan dezenfektan

Pazar yerinin dezenfeksiyonunun yapılması

Pazar stantlarında oluşturulan güvenlik bantları

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın zabıta müdürü Ünal Ayten'den yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alması

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın pazar yerinde denetimlerde bulunması

Kaymakam Adem Keleş'in pazar esnafı ile konuşması

Kaymakam Keleş'in zabta müdürüne kimlik sorgulanması için talimat vermesi

- Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'tan pazar denetimi

Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Bazarı'nı denetleyerek vatandaşlara koronavirüsle ilgili 14 kurala uymaları ve evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan ve ilçenin tek kapalı pazarı olan Çubuk Pazarı'nı ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri yerinde inceledi.

İlçede, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir taraftan önlemler artırılırken, diğer taraftan da vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapılıyor. Halk pazarında giriş ve çıkışlar ayrılırken, zabıta ekipleri pazar içinde belirlenen sayı kadar girişlere müsaade ediyor. Pazarın çeşitli noktalarına el dezenfektanları yerleştirilirken, esnafın maske ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığının yayımladığı 14 kuralın bulunduğu brandaların asıldığı pazarda, anonslarla kurullar hatırlatılırken, çeşitli aralıklarla da pazar dezenfekte diliyor.

Esnafa ücretsiz maske ve eldiven dağıtımının yapıldığı pazarda, zabıta ekipleri alışverişe gelen vatandaşları ürünlere dokunmamaları konusunda uyarıyor.

Esnafları maskesiz satış yapmamaları konusunda uyaran Kaymakam Keleş, vatandaşları da sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılar yaptı. Pazarda tezgahları tek tek gezen Kaymakam Keleş, yetkilileri de kimlik kontrolü yapmaları ve kurallara uymayanlara ceza kesmeleri konusunda uyardı.

Yapılan uygulamalarla ilgili bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise, "Küresel salgın koronavirüse karşı belediye olarak aldığımız tedbirlerimiz devam ediyor. İlçemiz genelinde rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bununla beraber ilçemizde kurulan ÇubukBazarı'nda esnafımıza ve halkımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmasınlar" diye konuştu.

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İETT, 'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atılan sağlık çalışanından özür diledi
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı
Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira...
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Elazığ'da yaşlı çift, jandarmanın getirdiği odunlarla ısındı
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Yankesicilikten gözaltına alınan 10 yaşındaki çocuğun, 473 suç kaydı çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli İtalya Avrupa
Şu an buradasınız: Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş'dan pazar denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 18:57:56. #1.15#
title