Kaymakam Kazez'e Plaket

Tunceli'nin Çemişgezek İlçesi Kaymakamı Harun Kazez'e, korucular ve şehit aileleri adına plaket verildi.

Tunceli Güvenlik Korucuları, Şehit Ailelerini Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Kuzu, Çemişgezek Kaymakamı Harun Kazez'i makamında ziyaret etti. Kuzu, dernek adına Kaymakam Kazez'e teşekkür plaketi vererek, el dokuması Türk bayrağı hediye etti.

İlçe halkına olan hizmetiyle birlikte güvenlik korucularına, şehit yakınlarına ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı Kaymakam Kazez'e teşekkür ettiklerini belirten Kuzu, "Çemişgezek ilçemizin Kaymakamı Harun Kazez, her zaman yanımızda oldu ve her daim desteğini esirgemedi. İlçemizin halkına olduğu gibi, bizlere, şehit yakınları ve gazilerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok memnunuz. Bizden bir anı olarak kendilerine teşekkür plaketi ve el dokuması allı şanlı Türk Bayrağımızı hediye etmekten onur duyduk" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Kazez'de, her zaman onların yanında olduklarını kaydetti. - TUNCELİ