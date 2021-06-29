Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti

Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede "Modeks Moda" markasıyla faaliyet gösteren Gürpınar Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçede "Modeks Moda" markasıyla faaliyet gösteren Gürpınar Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

İşletme sahibi Vadullah Çiçek tarafından karşılanan Kaymakam Kayabaşı, fabrikada incelemelerde bulundu. İstihdam, ihracat ve üretim faaliyetleri hakkında Çiçek'ten bilgi alan Kaymakam Kayabaşı, istihdama katkı sağlayan fabrikaların destekçisi olduğunu vurguladı. Kayabaşı, "İnşallah ilçemizdeki işsizlik sorununu tamamen halledeceğiz. Modeks Moda markasıyla faaliyet gösteren Gürpınar fabrikası ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. İlçemize istihdam konusunda ve sosyal sorumluluk alanında katkısı olacak. Fabrika yetkilisine teşekkür ederim. Fabrikanın faaliyetlerini başarıyla sürdürmesini temenni ediyorum" dedi. - VAN

Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti
Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Lütfü Türkkan Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Kayabaşı'ndan tekstil fabrikasına ziyareti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:39:32. #1.14#

title