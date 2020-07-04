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Kaymakam Kaya: "Yatırımcıların yeni gözdesi Şuhut Organize Sanayi Bölgesi oldu"

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yatırımcıların yeni gözdesi Şuhut Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirtti.

Kaymakam Kaya:
04.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:15

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yatırımcıların yeni gözdesi Şuhut Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirtti.

Kaya, Organize Sanayi Bölgesini seçen yatırımcıları iş yerlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kaya, girişimcilerin bölgeye yatırım yapmaları konusunda ellerini çabuk tutmalarını istedi. Kaya, "Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ni ekim ayında doğalgaz hariç tüm altyapısının bitmesi için çalışan müteahhit firmamızı ziyaret ettik. Müteahhit firma alt yapıda artık kilit parke döşeme aşamasına hazırlık yapıyor.

14 firmanın faaliyete geçtiği Şuhut OSB de alt yapılarda ekim ayında tamamlandığında yer bulunamayabilir. Mermer sanayi mermer yan sanayi firmalarımızın da yeni gözdesi Şuhut OSB de KOBİ'lerimizin ilgisi her geçen gün artıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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