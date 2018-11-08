Kaymakam Kaya Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya Karaadilli Beldesinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Kaya'ya ziyaretleri esnasında Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman eşlik etti. İlk olarak Şehit Ahmet Işık ve Veli Ceylan'ın ailelerini ziyaret eden Kaymakam Kaya Şehit ve Gazi aileleri ile bir süre sohbet etti. Her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaymakam Kaya akabinde ise Kıbrıs Gazisi Mehmet Bozkurt'u ziyaret etti.

Şehit aileleri ve gaziler Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya ve Karaadilli Belediye Başkanı Ahmet Yaman'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak çok mutlu olduklarını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR