Kaymakam Kaya Halka Açık Toplantı Düzenledi

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya'nın belediye çok amaçlı toplantı salonunda düzenlediği halk toplantısında, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar biraraya geldi.

Çok amaçlı toplantı salonunda yapılan halkla buluşma toplantısına Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'in de katıldı. Halk toplantısında ilçenin genel sorunları başta olmak üzere, mahallelerin sorunları aktarıldı. Kaymakam Muhammed Kaya "İlçeye yeni geldim, tanıma aşamasındayım. Birbirimize yardımcı olacak ve sorunların çözümü noktasında elbirliğiyle çalışacağız. Benim muhtarlardan isteğim, özellikle mahallelerinde yaşlı, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, dar gelirli vatandaşlarımızı bize bildirmeleri, nişan, düğün vb. eğlencelerde silah atışlarının engellenmesi ile kamu düzeninin sağlanması noktasında gerekli hassasiyeti uygulamaları ve bu konuda kolluk kuvvetleri ile ivedilikle temasa geçmeleridir" dedi. - BALIKESİR