Kaymakam Kaya'dan esnaf ziyareti

06.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:40

Hamamözü Kaymakamı Özgür Kaya, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaya, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kaya, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Kaya, "Birlik ve beraberlik içinde en iyi hizmeti sizlere getirmenin çabası içindeyiz. Her zaman için devletin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA