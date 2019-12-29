Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret
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Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, gazilere ziyaret gerçekleştirdi.

29.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:44
Kaymakam Karataş'tan gazilere ziyaret

Kaymakamı Emine , gazilere ziyaret gerçekleştirdi.


İlçedeki gazileri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Karataş, gazilerle hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.


Vatanın bölünmez bütünlüğü milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilere sonsuz minnet borçlu olduklarını dile getiren Karataş, "Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bize vatan olmuştur. Şehit aileleri ve gazilerimiz milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Bizler her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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