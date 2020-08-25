Kaymakam Karaosmaoğlu, tarihi külliyeyi gezdi
Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, restorasyon çalışması süren tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami Külliyesini ziyaret etti.
25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:43
Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, restorasyon çalışması süren tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami Külliyesini ziyaret etti.
Külliyeyi ziyaret eden Kaymakam Karaosmanoğlu, restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Karaosmaoğlu'na bilgi veren yetkililer, restorasyonun 2021 yılı içinde bitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Kaynak: AA