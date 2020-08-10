Kaymakam Karaosmanoğlu'na ziyaret Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Keban Derneği (Keban-Der) yöneticileri ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Keban Derneği (Keban-Der) yöneticileri ziyaret etti.

Yeni kurulan derneğin başkanı Ayhan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek üyeleri daha sonra Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA