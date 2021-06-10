Kaymakam Karadağ, "Devlet, her zaman vatandaşlarımızın yanındadır"

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yağan şiddetli yağmur ve dolu sonucu oluşan selin köylülere ve arazilerine vermiş olduğu zararı yerinde inceledi.