Kaymakam Karaca'ya veda yemeği

29.08.2019 12:04

Yozgat Yerköy Kaymakamlığına atanan Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca için ilçede veda yemeği verildi.



Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, bir tesiste düzenlenen yemekte, Kaymakam Karacanın görev yaptığı süre içinde ilçede önemli hizmetlere imza atıldığını söyledi.



Kaymakam Karaca'nın Karapınar'ın gelişmesinde önemli katkıları olduğunu ifade eden Yaka, "Yer değiştirmeler devlet memurluğunun bir gereğidir. Kaymakamımızın bundan sonrada başarılı çalışmalarına Yerköy de devam edeceğine inanıyorum. İlçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.



Karaca ise Karapınar'da severek iyi hizmetler yaptığına inandığını ve önemli dostluklar kurduğunu dile getirdi.



Yerel yönetimlerle ilçede ciddi yatırımlara öncülük ettiklerini belirten Karaca, "Karapınar insan gelirken de ağlıyor giderken de ağlıyor derler ama biz giderken ağlıyoruz. Burası benim ikinci memleketim. Burada çalışan üreten insanlar gördüm.Karapınar Ülkemizin en önemli ilçelerinden birisi. Benden yana hakkım helal olsun sizde hakkınız hela edin." dedi.

Başkan Yaka, Kaymakam Karaca'ya el dokuması Karapınar tülüsü hediye etti.

Kaynak: AA