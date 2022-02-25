Kaymakam Kapar, köy sakinlerinin taleplerini dinledi - Haberler
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Kaymakam Kapar, köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Kapar, köy sakinlerinin taleplerini dinledi

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, ziyaret ettiği köydeki vatandaşların istek ve taleplerini dinlerdi.

Afyonkarahisar İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, ziyaret ettiği köydeki vatandaşların istek ve taleplerini dinlerdi.

Kaymakam Kapar, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Doğlat köyünü ziyaret etti. Burada köy sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Kapar, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam Kapar ardından vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında kurum amirleri ve ilgilerine gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Kapar, köy sakinlerinin taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Yerel, Haberler

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