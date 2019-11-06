Kaymakam Kapankaya vatandaşların sorunlarını dinledi

06.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:14

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, düzenlediği halk günü toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, daire müdürleri de katıldı.

Kaymakam Kapankaya toplantıda, "Kaymakamlığın imkanları ölçüsünde sizlerin istek ve taleplerini karşılıyoruz. Çok aciliyeti olan işleri de öne alarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Dinarlı vatandaşlar tek tek söz alarak isteklerini anlattı.

Kaynak: AA