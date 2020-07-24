Kaymakam Kahraman'a veda yemeği düzenlendi Isparta'nın Yalvaç Kaymakamlığına atanan Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman onuruna veda yemeği verildi.

Isparta'nın Yalvaç Kaymakamlığına atanan Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman onuruna veda yemeği verildi.

Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Murat Kahraman, Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kahraman, 3 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, "Herkesle ve kurumlar arasında birlikteliği sağlayarak uyum içinde çalıştık. Nallıhan'daki çalışma yıllarımı hiçbir zaman unutmayacağım." dedi.

Öntaş da yaptığı hizmetlerden dolayı Kahraman'a teşekkür edip, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Öntaş, daha sonra Kahraman'a hediye sundu.

Kaynak: AA