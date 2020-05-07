Kaymakam Kadiroğlu'ndan evi yanan aileye yardım açıklaması

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Mahmuthisar Mahallesi'nde evi yanarak kullanılamaz hale gelen ailenin el birliği ile durumunun düzeltileceğini bildirdi.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, Mahmuthisar Mahallesi'nde evi yanarak kullanılamaz hale gelen ailenin el birliği ile durumunun düzeltileceğini bildirdi.

Kaymakam Kadiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Mahmuthisar ve Beykonak Mahalle Muhtarlarımız ortak bir komite oluşturarak bir yardım kampanyası düzenleyecekler. Bizden izin alarak kampanyayı yürütecekler. Belediye Başkanımız ile birlikte yanan eve giderek inceledik. Belediyenin ve Kaymakamlığımız Sosyal yardımlaşma Vakfımızın imkanları ile bizler de yardımcı olacağız. Muhtarlarımızın yürüttüğü kampanyayla birlikte vatandaştan toplanan para ve bizim katkılarımızla el birliği ile vatandaşımızın durumu yeni bir ev yapılarak düzeltilecek inşallah. Bu komite haricinde başka kişi ve kuruluşların düzenlediği kampanyaların geçersizdir. Ayrıca suç teşkil etmektedir."

Kaynak: AA