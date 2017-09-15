Kaymakam Kadir Yurdagül: Köylerimizle Yakından İlgilenmek Asli Görevimiz

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer köy ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.



Geçtiğimiz haftalarda Pusatlar ve Afşar köyüne giden Kaymakam Yurdagül bu hafta Afşar Akpınar köyünü ziyaret etti. Belediye Başkanı Halil Başer'de Kaymakam Kadir Yurdagül'e eşlik etti. Akpınar köyünde Köy ve Mahalle Muhtarları, daire amirleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer köy ve mahallelerdeki sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldılar. Kaymakam Yurdagül yaptığı konuşmada, "Bizim görevimiz köylerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve devletimizin imkanları dahilinde çözüm sağlamak. Bu kapsamda tüm muhtarlarımızla belli aralıklarla bir köyümüzde toplanmak ve var olan sorunları yada önerileri dinlemek asli görevimizdir"dedi.



Toplantıya katılan köy muhtarları "Kaymakam ve Belediye Başkanımızın köylerimizin sorunlarıyla yakından ilgilenmesi ve son derece sıcak sohbette bulunmaları bizleri çok memnun ediyor. Bazı köylerimizde var olan alt yapı sorunlarımızı yerinde görüyorlar ve gerekli desteği verip hizmeti bizlere sağlıyorlar" dediler. (YD - EFE) - KÜTAHYA