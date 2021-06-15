Kaymakam Kaçmaz'dan Küçük Sanayi Sitesi esnafına ziyaret

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Küçük Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ziyaretleri kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi. Sanayi Sitesi esnafları ile ayaküstü bir süre hasbihal eden Kaymakam Kaçmaz, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Kaçmaz ise misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı