Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti
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Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, her bayram olduğu gibi bu bayramda da gazi ve şehit yakınlarını unutmadı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, her bayram olduğu gibi bu bayramda da gazi ve şehit yakınlarını unutmadı.

Kaymakam Kaçmaz'a ziyaret esnasında, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya eşlik etti. Gazi ve şehit ailelerine çiçek ve çeşitli hediyeler vererek Ramazan Bayramları'nı kutlayan Kaymakam Kaçmaz, "Sizler aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan ailelerisiniz. Her fırsatta ziyaret ederek sizlerin yanlız olmadığınızı göstermek istiyoruz. Devletimiz her zaman yanınızda. Cennet vatanın aziz şehitlerini rahmetle anıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti
Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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