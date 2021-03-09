Kaymakam Kaçmaz Atlıhisarlı minik öğrencilerle bir araya geldi
09.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:52
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Akhisar Köy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Akhisar Köy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Ziyarette minik öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaçmaz akabinde Okul Müdürü Uğur Ayyıldız'dan pandemi tedbirleri ve eğitim öğretim ile ilgili bilgiler aldı. Kaymakam Kaçmaz öğrencilere gelecekte ne olmak istiyorsunuz soruları sorarken öğrencilerin verdiği yanıtlar ise gülümsetti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı