Kaymakam İrdelp: "Köylümüzün kalkınması için çalışıyoruz"
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Kaymakam İrdelp: "Köylümüzün kalkınması için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam İrdelp: 'Köylümüzün kalkınması için çalışıyoruz'

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve planlanması amacıyla toplantı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde köylerde sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve planlanması amacıyla toplantı yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen iş ve işlemlerin istişare edildiği birlik toplantısında, 19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Altıntaş Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Can İrdelp'e hediye verildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile Birlik Encümen üyeleri Erenköy Muhtarı Ayhan Daneci ve Işıklar Köyü Muhtarı Mehmet Üçpınar'ın da katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda, köylerde yapılacak olan çalışmalar, tarım arazilerinde verimin yükseltilmesi, alternatif ürün üretimi, köylerde altyapı çalışmaları gibi konuların konuşuldu ve fikir alışverişinde bulunuldu. Devletimiz, köylerimize hizmet vermeye ve ekonomik açıdan kalkınması için çalışmalarına devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Kaymakam İrdelp: 'Köylümüzün kalkınması için çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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