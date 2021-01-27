Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Kent Müzesini gezdi
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Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Kent Müzesini gezdi

27.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:49
Kaymakam İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Kent Müzesini gezdi

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Kent Müzesini ziyaret etti.

Güdül Kaymakamı Hatice Cemre İncesu ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Güdül Kent Müzesini ziyaret etti.

İncesu, müzeye dönüştürülen konağı çok beğendiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Yalçın da müzenin düzenlenme aşamasında olduğunu, kentin özelliklerini yansıtan ürün ve eserlerin müzede sergileneceğini belirtti.

Kaymakam İncesu daha sonra ilçede faaliyet yürüten kadın kooperatifini ziyaret ederek kooperatif başkanı Yasemin Sazak'tan ürettikleri ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Sazak, kooperatif olarak tarhana ve makarna, kantaron otundan kantaron yağı ve bazı ürünler ürettiklerini, yine dağlardan toplanan elma ve alıçtan doğal olarak sirke ürettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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