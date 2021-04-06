Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu
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Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Susuz Kaymakamı Hamza İnam, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen köy ve mahalle muhtarları toplantısı Kaymakam Hamza İnam Başkanlığı'nda Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Kaymakam İnam, köy ve mahalle muhtarlarından köy ve mahallelerde oluşan tüm sorunları kendilerine iletmelerini istedi.

Kaymakam Hamza İnam, iletilen sorun ve taleplerin kurulacak inceleme heyeti tarafından değerlendirildikten sonra bütçe imkanları doğrultusunda yatırım programına alınacağını belirtti.

Korna virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde düzenlenen toplantıda Kaymakam Hamza İnam, daha sonra muhtarlara söz verdi. Muhtarların ihtiyaçlarını dinleyen İnam, ilgili birim müdürlerine sorunların çözümlenmesi için talimat verdi. Sohbet ortamında geçen toplantı yapılan değerlendirmenin ardından sona erdi. - KARS

Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu
Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu
Kaymakam İnam, muhtarlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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