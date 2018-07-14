Kaymakam İmamoğlu'nun 15 Temmuz Mesajı

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016'ın ülkemiz tarihinde, demokrasi ve demokrasiye inananların zaferi olarak tarihe geçtiğini kaydeden İmamoğlu, "Milli iradeye, geleceğimize, demokrasiye, cumhuriyete darbe vurmaya çalışanlar, emellerine ulaşamamışlar ve bozguna uğramışlardır. Genci yaşlısı, kadını erkeği tüm Türkiye bir olmuş, birlik olmuş, Fetullahçı Terör Örgütünün hain darbe girişimine karşı, sokaklara caddelere dökülerek, gövdesini tanklara, toplara siper ederek, vatanına, bayrağına sahip çıkmış ve unutulmaz bir destan yazmıştır. Bu destan, demokrasinin destanıdır. Bu destan, yüce Türk Milletinin destanıdır. Vatan için, bayrak için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete irtikal eden gazilerimizi, rahmetle, saygıyla, minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır" dedi. - ARDAHAN